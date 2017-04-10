Samsun'daki Fetö/pdy Operasyonu

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan Emniyet Müdürlüğünün sözde "mahrem imamı" olduğu öne sürülen şüpheli tutuklandı.



Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, kapatılan Özel Dicle Yurdu Müdürü F.T'nin (40) emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Samsun Emniyet Müdürlüğünün sözde "mahrem imamı" olduğu öne sürülen şüpheli 4 Nisan'da gözaltına alınmıştı.