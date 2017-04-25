Samsun'daki Fetö/pdy Davası

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan 5 sanık, tahliye edildi.



Bafra Ağır ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya "Terör örgütüne üye olma" ve "Terör örgütüne finans sağlama" suçlarından tutuklu yargılanan iş adamları A.Ü, K.Y, M.Ş, H.S. ve H.U. ile avukatları katıldı.



Sanıkların adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.