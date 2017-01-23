Samsun'daki Fetö/pdy Davası

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 37'si tutuklu 74 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesince Cumhuriyet Savcısı İsa Fidan Konferans Salonu'nda görülen davanın dördüncü celsesinde, "Terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla yargılanan 74 kişiden 37 tutuklu ve 30 tutuksuz sanık ile avukatları hazır bulundu.



Sanıklar, savunmasında "Terör örgütüne üye olmak" suçunu kabul etmedi.



Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, sanıklardan M.Y, A.İ.Ö. ve M.B'nin tutuklu kaldıkları süre dikkate alınarak tahliyelerini, TCK'nın 224. maddesi kapsamında etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde H.T, Y.K, O.Ş, A.G, F.G, T.Ş, ve F.K'nın tahliyelerine, diğer sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, KHK hükümleri dikkate alınarak, sanıkların mal varlıklarındaki tedbirin ve adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verilmesini talep etti.



Mütalaanın ardından söz alan sanıklar, tahliyelerini istedi.



Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan M.Y. ve F.G'nin tahliyesine, İ.M'nin 40 bin, Y.K'nın 30 bin, H.T, O.Ş, M.B, M.K, A.D. ve E.K'nın 20 bin, M.A.Ç, A.G, A.İÖ, T.Ş, G.D, F.K, S.B, A.Y, D.N, A.Ö ve A.P'nin 10 bin lira kefaletle tahliyelerine, diğer 16 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.



Tüm sanıkların Bank Asya ve FETÖ ile bağlantısı olduğu düşünülen şirketlerdeki mal varlıkları hariç diğer mal varlıklarındaki tedbirlerin kaldırılmasına, tutuksuz sanıklara yurt dışına çıkış yasağı getirilmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.