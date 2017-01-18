Samsun'daki Fetö/pdy Davası

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan ve aralarında eski MHP Samsun Milletvekili Ahmet Aydın'ın da bulunduğu 37'si tutuklu 74 sanığın yargılanmasına başlandı.



Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşma Cumhuriyet Savcısı İsa Fidan Konferans Salonu'nda yapıldı. Duruşmada, "terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla yargılanan 74 sanıktan 37 tutuklu ve 30 tutuksuz sanık ile avukatları hazır bulundu.



Tutuksuz sanıklardan eski MHP Samsun Milletvekili Aydın, duruşmadaki savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söyledi.



Hakkındaki iddianamede T.S'nin, 17/25 Aralık'tan sonra çiftliğine tavuk ve yumurta gönderdiğini söylediğini anlatan Aydın, şunları kaydetti:



"Ben AY-Pİ tavukçuluğun sahibiyim. Satamadığımız ciğer, kanat gibi parçalarla kırık yumurtaları zaten herkese gönderiyoruz. Bu kişiyi tanımam, belki ona da göndermişimdir. Terör örgütüne üyeliği ve terör örgütüne yardım suçlamalarını kabul etmiyorum. 17/25 Aralık olaylarından sonra zaten ben ayrıldım. Taşınmazlarımda tedbir kararı bulunuyor. İmza yükümlülüğüm vardır. Yurt dışında işlerim olmaktadır. Tedbir kararlarının kaldırılmasını talep ediyorum. Şirketimin üzerinde bulunan tedbirlerden dolayı da ciddi olarak sıkıntı yaşıyorum."



Tutuksuz sanıklardan B.A. ise 17/25 Aralık'tan önce "cemaat" diye bilinen yapının zaman zaman iftar yemeği gibi sohbetlerine katıldığını ama bu yapıya hiçbir zaman yardımda bulunmadığını ve örgüt üyesi olmadığını ifade etti.



Tutuksuz sanıklardan T.Ö. de uzun yıllardır ticaretle uğraştığını anlattı.



Kızı ve damadının daha önce Güney Afrika'da cemaat olarak bildiği yapının okulunda öğretmen olduklarını belirten T.Ö, "Bank Asya'daki hesabım emekli maaşımla ilgilidir. Üzerine atılı suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.



Tutuksuz sanık O.A. da suçsuz olduğunu savunarak, "Hindistan, Bangladeş ve Suriye'ye 17/25 Aralık'tan önce gezmek için gittim. Sohbetlere katılmıştım. Himmet ya da burs adı altında yardımda bulunmadım. 17/25 Aralık'tan sonra bu yapıyla ilgili irtibatımı kopardım. Üzerime atılan örgüt üyeliği suçlamasını kabul etmiyorum." diye konuştu.



Tutuksuz olarak yargılanan kadın öğretmen D.U. da Delta Koleji'nde eşi ile öğretmenlik yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:



"Kolejin cemaate yakınlığını ilk zamanlarda bilmiyordum. Zaman gazetesine abone olmamı okul yönetimi istemişti. Diğer gazetelere de abone olmuştum. Okulda toplantı yaptığım ilk zamanlarda Fetullah Gülen'e ait kitaplar okundu, vaazlar dinlendi ama daha sonra bunlar yapılmadı. Benim bayan polislerden sorumlu olduğum söylenmiş. İddianamede okuduğumda şoke oldum. Ben bir tek bayan polis bile tanımıyorum. Örgütle bağlantım yoktur. Ben 10 yıldır öğretmenim. Öğretmenlikten başka bir şey yapmadım. Vatanıma ihanet edecek bir kişi değilim."



Mahkeme heyeti, diğer sanıkların da ifadesi için duruşmaya yarın devam etmek üzere ara verdi.