Samsun'daki Fetö/pdy Davası

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 8'i tutuklu 41 sanığın yargılanmasına başlandı.



Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşma Cumhuriyet Savcısı İsa Fidan Konferans Salonu'nda yapıldı.



"Silahlı terör örgütüne üye olmak, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, suçu ve suçluyu övmek ve terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlamalarıyla tutuklu yargılanan U.Ü, S.İ, Y.B, İ.A, R.K, S.U, İ. E. B. ile tutuksuz sanıklar A.K, A.A, A.B, A.Ü, C.E, E.K, E.Ö, E.Ş, E.K, E.D, G.G, H.Ö, H.A, H.Ç, H.D, H.S, İ.D, K.A, K.K, L.K, M.A, O.A, R.İ, S.A, S.M, T.E, U.K, Y.Ö, Y.K, Y.Ş, R.K ve Z.Ş. ile avukatları katıldı. Siirt'teki cezaevinde tutuklu sanık İ.Y, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.



Tutuksuz sanık H.K. ise duruşmaya katılmadı.



Sanıklardan tutuklu Terme Kaymakamı İ.G'nin eşi G.G, duruşmada yaptığı savunmada, yaşadıkları kaymakamlık lojmanında örgüt lideri Fetullah Gülen'e ait ses kaydının bulunduğu CD'den haberinin olmadığını söyledi.



G.G, 2014 yılında eşinin tayini dolayısıyla Terme ilçesine geldiklerini belirterek, "Eşim kaymakamdı. Aramız zaman zaman bozuluyordu. O dönemde maaşımı da vermiyordu. Banan eziyetleri olurdu. Ben de evi terk ediyordum. Soma'da Bank Asya hesabı açtırdığım doğrudur. Sadece bu bankaya evi terk ettikten sonra eve dönmem için eşim tarafından 900 lira havale edildi. Bunun dışında Bank Asya'ya para yatırmış değilim." dedi.



Kaymakamlık lojmanında bulunan CD'nin kendisine ait olmadığını iddia eden G.G, şunları kaydetti:



"Biz kaymakamlık lojmanına taşındığımızda önceki kaymakam ve ailesinden kalma eşyalar buluyoruz. Terme kaymakamlık lojmanın 500 metrekare, 2 salon, 7 odadır. Dolayısıyla her tarafa ulaşmamız mümkün değildir. Evde bulunan CD, inşaat malzemeleri konulan sandığın üzerindeki çekmeceden çıktı. Bizim tarafımızdan kullanılmamıştır. Ayrıca lojmanın anahtarı eve gelen hizmetlide de bulunmaktadır. Hatta ben yine eşimle bozuşunca evi terk etmiştim. Bu dönemde lojmanda eşimin kız kardeşinin nişanı yapılmış. Eve bir sürü kişi girmiş çıkmış. Bu örgüte üyeliğimi kesinlikle kabul etmiyorum."



Sanıklardan O.A. ise Aktif Eğitim Sen üyesi olduğunu söyleyerek, "Evimde bulunan CD, üniversite öğrencisiyken Mehmet Ali Birand'ın programlarını izliyordum. Bu da Birand'ın Gülen ile ilgili belgeselini kopyaladığım CD'dir. Aktif Eğitim Sen'e kendi isteğimle üye oldum. 2006-2007 yıllarında Bank Asya'ya hesap açtırdım ama para yatırmadım." ifadelerini kullandı.



Sanıklardan E.K. de daha önce Türk Eğitim Sen ve Eğitim-Bir-Sen üyesi olduğunu, 2014 yılında da başörtülü olduğu için Aktif Eğitim Sen'e üye olmaya karar verdiğini belirtti.



Duruşmada 25 sanığın ifadesine başvuran mahkeme heyeti, diğer sanıkların ifadesi için duruşmaya yarın devam etmek üzere ara verdi.