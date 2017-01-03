Samsun'daki Fetö/pdy Davası

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 6'sı tutuklu 11 sanığın yargılanmasına başlandı.



Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya "Silahlı terör örgütüne üye olma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suçu ve suçluyu övmek, terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlamalarıyla tutuklu yargılanan Mustafa B, Selami G, Bilal K, Murat B, Ömer K. ve Ercan Ç. ile tutuksuz sanıklar M.Ç, A.G, Y.İ, M.G. ve T.Ç. ile avukatları katıldı.



Sanıklardan Mustafa B, duruşmada yaptığı savunmada, öğretmenlik yaptığı dönemde 2012 yılında Aktif Eğitim-Sen'e üye olduğunu anlattı.



İstanbul merkezli "paralel yapı" operasyonlarını protesto için 2014 yılında Samsun Adliyesi önündeki eyleme katıldığını belirten Mustafa B, "Samsun Adliyesi önünde eylem yapılacağı mesajı geldi. Geldiğimde öğretmenlerle ilgili açıklama olmadığını gördüm." dedi.



Sanık Selami G. ise Trabzon'daki Avrasya Üniversitesinde öğrenci olduğunu söyledi.



Mahkeme başkanının, "15 Temmuz darbe girişiminden sonra Endonezya'ya gittin mi?" sorusu üzerine Selami G, "Endonezya biletim yaklaşık 3 ay öncesinden alınmıştı. Ben tatil için gittim. Ağabeyim de (firari sanık Fatih G.) iş için Endonezya'ya gitmişti. Ben giderken yanımda bir miktar para götürdüm. Ağabeyim istemişti. Yurt dışında iken yurt dışı yasağım olduğunu öğrendim. Tatilimi yarıda kesip döndüm." açıklamasında bulundu.



Selami G, "2014 yılında Samsun Adliyesi önündeki Zaman gazetesi protestosuna neden katıldın?" sorusunu ise "Ağabeyim Tekkeköy'de cep telefonu dükkanı işletiyor. Ben de onun yanında çalışıyorum. Bir ödeme yapılacaktı, yeteri kadar param olmadığı için ağabeyimi aradım. Parayı almak için adliyenin yanına geldim." şeklinde cevapladı.



Sanıklardan Bilal K. da Samsun Adliyesi önündeki eylem sırasında diş hastanesine gittiğini, tanıdıkları görünce eyleme katıldığını anlattı.



Murat B. de Zaman gazetesi abonesi olduğunu, gazeteden adliye önünde eylem yapılacağına dair mesaj aldığı için gelerek basın açıklamasını okuduğunu ifade etti.



Cep telefonunda örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock" bulunduğu tespit edilen sanık Ercan Ç. ise Bylock kullanmadığını iddia ederek, "ByLock'u, emniyete çağrıldığımda duydum. İlk başta uyuşturucu madde zannettim." diye konuştu.



Diğer sanıklar da örgütle bağlantıları bulunmadığını öne sürerek, beraatlerini istedi.



Cumhuriyet savcısı ise Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına müzekkere yazılarak sanıkların ByLock kullanıp kullanmadıkları, kullanmışlarsa yazışma örneklerinin mahkemeye gönderilmesini talep etti.



Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklarının tutukluluklarının devamına karar vererek, dosyadaki eksiklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı 14 Şubat'a erteledi.