Samsun'daki Deaş Operasyonu
Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Irak uyruklu M.J.A.A, Y.J.A.A, A.A.A.A, M.H.I.I, Z.S.I.A.S. ve I.T.S.B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
İlkadım ilçesinde 20 Nisan'da düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 6 şüpheli gözaltına alınmış, ikametlerde arama yapılan zanlıların cep telefonlarına el konulmuştu.