Samsun'daki Caminin Çökme Anı Kamerada

Samsun'un Atakum ilçesinde bir cami inşaatında kubbenin beton dökümü sırasında meydana gelen çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.



Yenimahalle'de bulunan Kevser Camisi inşaatında meydana gelen olayda enkaz altında kalan 3 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi yaralanmıştı.



İşçilerin kubbenin betonunu dökme esnasında kalıbın çökme anı bir binanın güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.



Öte yandan enkaz altında kalarak hayatlarını kaybeden beton işçileri Erol Zaman, Ahmet Boz ve Necmi Keskin'in bu cami inşaatında son mesaileri olduğu öğrenildi. - SAMSUN