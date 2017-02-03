Samsun'da Yolu Kapanan Köydeki Hastaları Kurtarma Seferberliği

Terme'de kar nedeniyle yolu kapanan Ambartepe Mahallesi'nde rahatsızlanan hastalar, Terme ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yapılan yol açma çalışmasının ardından ambulansla hastaneye götürüldü.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ambartepe Mahallesi Tellipınar mevkisinde rahatsızlanan 60 yaşındaki kalp hastası Safiye Ergün ile 90 yaşındaki astım hastası Hakkı Yıldız'ın aileleri, 112 Acil Servis ekiplerinden yardım talep etti.



Yola çıkan sağlık ekipleri, yoğun kar nedeniyle kapanan yolda ilerleyemedi. Bunun üzerine ekipler, Terme ve Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinden yardım istedi. Belediye ekipleri, kapanan yolu açarak, ambulansın hastalara ulaşmasını ve Terme Devlet Hastanesine götürmesini sağladı.



Belediye Başkanı Şenol Kul, yol açma, kaldırım temizleme gibi hayat şartlarını olumsuz etkileyen unsurları ortadan kaldırma çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini, bir yandan da sağlık sorunu yaşayan ve mahsur kalan vatandaşların imdadına koştuklarını belirtti.



İlçede 5 gün etkili olan kar yağışı ile 9 hastanın hastaneye nakledilmesine vesile olduklarını anlatan Kul, "Görevimizi yapmanın huzuru içerisindeyiz. Yetişemediğimiz, başarılı olamadığımız bir olay yaşamadık. Belediye ve sağlık ekiplerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.