Samsun'da akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Gün boyunca aralıklarla devam eden kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini artırdı. İş yerlerinden çıkan vatandaşlar, kar yağışı altında evlerinin yolunu tuttu. Kar yağışı nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Samsun'da kar yağışının aralıklarla devam edeceği belirtildi. - SAMSUN
Samsun'da Yoğun Kar Yağışı
Samsun’da akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Samsun'da akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.