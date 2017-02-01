Samsun'da Yaban Hayvanları Unutulmadı

Samsun'da etkili olan kar yağışından, Kızılırmak Deltası'nda bulunan başta yılkı atları olmak üzere yaban hayvanları olumsuz etkilendi. Orman ve Su İşleri Bakanlığı ekipleri de doğaya yemleme çalışması gerçekleştirdi.



Samsun'un Bafra, 19 Mayıs ve Alaçam ilçesi sınırları içinde yer alan 56 bin hektarlık alanı kaplayan Kızılırmak Deltası'nda yaşayan ve sayıları 250'yi bulan yılkı atları ile yaban hayvanları, olumsuz kış şartları nedeniyle zor anlar yaşıyor.



Yoğun kar yağışı altında kalan soğuğa karşı mücadele veren yaban hayvanları, karınlarını doyurabilmek için deltayı baştan sona dolaşmak zorunda kalıyor.



Orman ve Su İşleri Bakanlığı Samsun 11. Bölge Müdürü Mehmet Sıddık Kılınçer, AA muhabirine, yoğun kar yağışı nedeniyle bölgede yaban hayvanlarına yönelik yemleme çalışması yaptıklarını anlattı.



Kızılırmak Deltası'nda suyun yüzeyinin donması ve çevredeki yılkı atlarının karla kaplanan zeminde yiyecek bulamaması nedeniyle yem takviyesine başladıklarını bildiren Kılınçer, "Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki Kunduz Ormanları'nda, Terme ilçesindeki Gölardı Yaban Hayatını Koruma Sahası'nda bulunan hayvanlar için araziye yaklaşık 14 ton yem bıraktık. Aynı şekilde yaban hayatı için Amasya'da 6, Çorum'da 7,5, Ordu'da 1,5, Tokat'ta 5 ton yemleme çalışması yaptık. Yıl içinde doğaya 45 ton yem bırakacağız. Yağışın devam etmesi halinde yem takviyesini sürdüreceğiz." bilgisini verdi.



Kılınçer, vatandaşlardan uygun yerlere hayvanlar için yem bırakmalarını da istedi.



Yöre sakinlerinden Mehmet Aydın da yiyecek bulmak için gruplar halinde dolaşan yılkı atlarının zor şartlarda yaşam mücadelesi verdiğini belirterek, Karadeniz kıyılarında doğal özelliğini koruyabilmiş tek sulak alana sahip Kızılırmak Deltası ile bütünleşen yılkı atlarına daha fazla önem verilmesi gerektiğini kaydetti.