Samsun'da vatandaşlar oy kullanmaya başladı



SAMSUN'da 18 maddelik anayasa değişikliği referandum u için vatandaşlar saat 08.00 itibariyle oy kullanmaya başladı.



Samsun'da kayıtlı 940 bin 313 seçmen, 3 bin 1 sandıkta oy verme işlemine sabah saat 08.00'de başladı. Vatandaşlar seçmen kağıtlarıyla birlikte oy atacakları sandıkların başına geldi. Sabahın erken saatlerinde yoğunluk görülmezken, polisler, oy verme işlemlerinin yapıldığı bölgelerde geniş güvenlik önlemi aldı. Vatandaşlar 17.00'a kadar oy verme işlemini gerçekleştirebilecek.