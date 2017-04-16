Samsun'da Vatandaşlar Oy Kullanmaya Başladı-2

Samsun'da vatandaşlar oy kullanmaya başladı-2(Tür: Yurt)

Samsun'da vatandaşlar oy kullanmaya başladı-2

(Tür: Yurt)

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Samsun, Vatan