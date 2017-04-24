Samsun'da Uyuşturucudan 1 Tutuklama

SAMSUN'da uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 33 yaşındaki Serdar A., tutuklandı.



Samsun İl Emniyet Müdürlüüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Canik ilçesi Belediyeevleri mahallesinde Serdar A.'nın uyuşturucu sattığını tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde ve evinde yapılan aramada 10 paket halinde 50 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 665 lira ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serdar A., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.



- Samsun