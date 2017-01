Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden Tutuklandı

Samsun'da iki kişiye uyuşturucu sattığı iddia edilen bir kişi çıkardığı mahkemece tutuklandı.



Olay, Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu sattığı istihbaratını aldıkları 27 yaşındaki A.S.'yi takibe aldı. A.S., 2 kişiye birer paket bonzai satarken suçüstü tespit edildi. 2 kişiden 2 paket bonzai ele geçirilirken, A.S. ise yapılan takip sonucu metruk bir binada yakalandı. Söz konusu metruk binada yapılan aramada 5 paket bonzai ile 50 gram esrar ele geçti.



Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğünde sorgusu tamamlanan A.S., "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.S. tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN