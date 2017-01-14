Samsun'da Uyuşturucu Ticaretinden 1 Kişi Gözaltına Alındı

Samsun'da iki kişiye uyuşturucu sattığı iddia edilen bir kişi polisin takibi sonucu yakalandı.



Olay, Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbarat doğrultusunda uyuşturucu sattığı istihbaratını aldıkları 27 yaşındaki A.S.'yi takibe aldı. A.S., 2 kişiye birer paket bonzai satarken suçüstü tespit edildi. 2 kişiden 2 paket bonzai ele geçirilirken, A.S. ise yapılan takip sonucu metruk bir binada yakalandı. Söz konusu metruk binada yapılan aramada 5 paket bonzai ile 50 gram esrar ele geçti.



Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğünde sorgulanması tamamlanan A.S., "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN