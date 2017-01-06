Samsun'da Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı

SAMSUN'da 28 yaşındaki Mecit Yüksel, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklandı.



Dün Atakum İlçesi Balaç Mahallesi'nde uygulama yapan Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, içinde 4 erkeğin bulunduğu otomobili şüphe üzerine durdurdu. Araçta yapılan aramada suç ve suç unsuruna rastlanmadı. Şüphelilerin yapılan üst aramasında ise bir kişide 2 paket bonzai çıktı. Bu kişi, bonzaiyi araçta bulunan Mecit Yüksel'den aldığını söyledi. Üç kişi ifadeleri alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Mecit Yüksel ise gözaltına alındı.



Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanarak bugün adliyeye sevk edilen şüpheli savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.



- Samsun