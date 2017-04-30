Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'da uyuşturucu ile yakalanan 4 kişi gözaltına alındı.



Olay, samsun'un İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbarat doğrultusunda Ü.K.'yi (56) 4 adet ecstasy uyuşturucu hap ile birlikte yakaladı. Söz konusu şahsın evinde yapılan aramada 75 gram esrar ve 1 adet ruhsatsız ele geçirildi. Ü.K.'nin U.K.'nin (35) İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine yapılan takip neticesinde söz konusu şahısta Samsun girişinde içinde bulunduğu araçta eşi F.K. ile yakalandı. U.K.'nin eşi F.K.'nin fermuar kısmı dikişli çantasında yapılan aramada bin 491 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Ü.K., U.K., F.K. ve N.A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildiler. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ü.K. oğlu U.K. ve gelini F.K. tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderilirken, N.A. ise mahkemece serbest bırakıldı. - SAMSUN