Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tugay E'nin İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'ndeki parkta bir kişiye sentetik uyuşturucu sattığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekiplerce yakalanan şüphelinin üzerinde bir paket sentetik uyuşturucu ele geçirildi.



Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.