Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbarat çalışması üzerine Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde düzenledikleri operasyonla uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen Serdar A'yı (33) gözaltına aldı.



Zanlının üzerinde ve evinde yapılan aramada 50 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 665 lira bulundu.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.