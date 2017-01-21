Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 56 gram esrar ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Karadeniz Mahallesi'nde V.Ç'ye (31) ait iş yerinde yaptıkları aramada fişek tabir edilen 16 paket halinde 56 gram esrar buldu.



Gözaltına alınan V.Ç, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



V.Ç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.