Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'un İlkadım ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.



Anadolu Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı istihbaratını alan Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, Ferdi Ş. (22) ve Kürşat Ş'yi takibe aldı.



Operasyon düzenleyen ekipler, Ferdi Ş. ile Kürşat Ş'nin evlerinde yaptıkları aramada 91 paket halinde satışa hazır sentetik uyuşturucu ile bir tüfek ve iki kurusıkı tabanca ele geçirdi. Ekipler, şüpheliler ile uyuşturucu ticaretine aracılık ettiği öne sürülen R.A'yı (23) gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ferdi Ş. ile Kürşat Ş, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, R. A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.