Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.



İlkadım ilçesi Hastanebaşı Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti ihbarı üzerine çalışma başlatan Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli K.K'yi (19) takibe aldı. Polisleri fark ederek bir paket sentetik uyuşturucuyu yere atan K.K. yakalandı.



Çalışma kapsamında aynı mahallede uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen R.K. (24) ile C.Ç. (20), gözaltına alındı. Zanlıların üzerinde yapılan aramada ise bir içimlik ve 2 paket satışa hazır sentetik uyuşturucu ele geçirildi.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.