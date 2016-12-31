Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'un Atakum ilçesinde 2 kişi uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de emlakçılık yapan Murat H.'nin (39) uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarı üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.



Murat H'nin ev, iş yeri ve otomobilinde arama yapan ekipler, 2 kilo 400 gram sentetik uyuşturucu, 4 uyuşturu hap, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 9 tüfek, 2 sustalı ve kelebek tabir edilen bıçak, 2 muşta ve 85 tabanca mermisi ele geçirdi.



Ekipler, Murat H. ile arama sırasında iş yerinde bulunan Oğuzhan D'yi gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.