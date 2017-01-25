Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Samsun'da polisin takibe sonucu bonzai ve kokain ele geçti. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.



Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbarat doğrultusunda İstanbul'dan Samsun'a yolcu otobüs ile uyuşturucu getirileceğinin bilgisini aldı. İstanbul'dan Samsun'a gelecek olan B.V.(40) takibe alındı. B.V.'nin bindiği otobüs takibe alındı ve Terme ilçesi istikametine giderken Çarşamba ilçesinde bulunan dinlenme tesislerine girdiği tespit edildi. Yapılan takipte otobüsten inen B.V.'nin bagaj bölümünden valiz aldığı ve yine aynı dinlenme tesisi içerisinde park halinde bulunan 34 plakalı otomobile binmesi üzerine operasyon başlatıldı. Otomobilde bulunan S.Y.(31), F.A.(36) ve B.V. gözaltına alındı. Aracın bagajında B.V.'nin bıraktığı valizde yapılan aramada 6 ayrı paket halinde poşetler içerisine sarılmış her biri yaklaşık 1 kilo 10 gram ağırlıklarında toplam 6 kilo 51 gram bonzai, bagaj kısmında bulunan uyuşturucu madde katkısında kullanıldığı değerlendirilen 2 adet 50 mg amonyak, araç içerisinde zulalanmış vaziyette 48.87 gram kokain maddesi ele geçirildi.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN