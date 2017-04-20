Samsun'da Uyuşturucu Operasyonları

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 şüpheli gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbarat çalışması üzerine uyuşturucu ticareti yaptığı şüphesiyle takibe aldığı A.A'nın (38) aracını İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'nde durdurdu.



Aracı ve üzerinde yapılan aramada, paketler halinde 52 gram esrar ile tek paket sentetik uyuşturucu ele geçirien zanlı gözaltına alındı.



Canik ilçesi Cennet Caddesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaşan ekipler, şüpheli olarak belirlenen M.A'nın kullandığı otomobilde arama yaptı. Araçta yapılan aramada 8 paket esrar, 2 extacy hap, hassas terazi ele geçiren polis, şüphelinin Derebahçe Mahallesi'ndeki evinde yaptığı aramada da 320 gram esrar buludu.



Şüpheli M.A, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.



Her iki operasyonda gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.