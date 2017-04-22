Samsun'da "Umre" Ödüllü Hadis Yarışması

Emine Ahmet Yeni Kız İmam Hatip Lisesi, düzenlediği hadis ezber yarışmasında birinci olan öğrenciyi umreye gönderecek.



Samsun Olgunlaşma Enstitüsü Konferans Salonu'nda düzenlenen hadis ezber yarışmasına 50 öğrenci katıldı.



Finale kalan 5 öğrenciden birinci olan Fatma Şahin'e umre ödülü ve çeyrek altın, dört öğrenciye ise çeyrek altın verildi.





Okul müdürü Ayşegül Şahin, her yıl geleneksel olarak düzenledikleri ezber hadis yarışmasında Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in şahsiyeti ve kişiliğiyle sözlerinin bilinmesi ve öğrencilerin yaşamlarına örnek olması için bu tür teşvik ödüllü yarışma programı organize ettiklerini söyledi.



Ödül töreninin ardından ilahi konseri verildi.



Törene, Samsun İl Milli Eğitim Şube Müdürü Orhan Demircioğlu, İlkadım İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mevlüt Seyhan, Memur Sen İl Başkanı Necdet Güneysu, okul müdürleri, öğrenci ve velileri katıldı.