Samsun'da "Umre" Ödüllü Hadis Yarışması

Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi, düzenlediği "Peygamberimizin Hayat Ölçüleri" hadis ezber yarışmasında dereceye giren 5 öğrenciyi umreye gönderecek.



Hz. Muhammed'i tanımak ve öğrenmek amacıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenen hadis ezber yarışmasına, 100 öğrenci katıldı.



Üç farklı kategoride değerlendirilen yarışmada öğrencilerin Arapça metin, anlam ve hitabeti değerlendirildi. 11 öğrencinin katıldığı yarışma sonucunda ilk beşe giren öğrenciler umre ile ödüllendirilecek.



Okul müdürü Zahit Köseoğlu, Hz. Muhammed'i anmak, anlamak ve anlatabilmek amacıyla düzenlenen yarışmada emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bu yaşlarında sevgili Peygamberimizin evrensel mesajlarını öğrenme gayreti içindeki genç kardeşlerimi tebrik ediyorum. Kaybedeni olmayan yarışmanın neticesinde umre ödülleri için sponsor olan hayırsever dostlarımıza da teşekkür ediyorum." dedi.