Samsun'da Tramvayın Çarptığı Genç Yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde tramvayın çarptığı 16 yaşındaki genç ağır yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Liman Mahallesi'nde tel örgüyü aşarak rayların bulunduğu yerden yolun karşısına geçmeye çalışan Denizhan Eryılmaz'a (16), Büyükşehir Belediyesine bağlı Samsun Hafif Raylı Sistem'e (SAMULAŞ) ait, vatman Ümit T. yönetimindeki tramvay çarptı.



Eryılmaz, tramvayın altından polis ve sağlık ekiplerince çıkartılarak Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Eryılmaz'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Vatman Ümit T. ise gözaltına alındı.



Eryılmaz'ın elektrikçide çalıştığı, verilen siparişleri bildirilen yere götürdüğü öğrenildi.