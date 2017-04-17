Samsun'da Traktör Garajı İnşaatı Çöktü: 3 Ölü

Samsun'un Kavak ilçesinde traktör garajı inşaatının çökmesi sonucu 3 işçi hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Azaklı Mahallesi'nde Yaşar D'ye ait 3 katlı evin yanında yapılan traktör garajı inşaatında çökme meydana geldi.



Bu sırada inşaatta çalışan ve göçük altında kalan 3 işçi yaşamını yitirdi.



İşçilerin cenazesi Kavak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.