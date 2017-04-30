Samsun'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.



Kıran Mahallesi mevkisinde, Niyazi Saraç (72) 55 SG 329 idaresindeki traktör ile Volkan D'nin kullandığı 55 SY 753 plakalı otomobil çarpıştı.



Kazada devrilen traktörün sürücüsü Niyazi Saraç olay yerinde hayatını kaybetti.



Yaralanan otomobil sürücüsü Volkan D. ile yanındaki Cemre M. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.