Samsun'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Samsun'da otomobile ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.



Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Makro AVM Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Niyazi Saraç (72) 55 SG 329 idaresindeki traktör ile Volkan D. idaresindeki 55 SY 753 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada devrilerek yan yatan traktörün sürücüsü Niyazi Saraç ile otomobil sürücüsü Volkan D. ve Cemre M. yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Niyazi Saraç yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Volkan D. ile Cemre M. ise Gazi Devlet Hastanesinde ayakta tedavi edildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN