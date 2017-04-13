Samsun'da Tır ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Samsun'un Havza ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Havza-Vezirköprü karayolu Ortaklar Mahallesi mevkisinde Hamdi Memişoğlu (51) idaresindeki 34 JC 1290 plakalı tır ile Kamil Bilgin'in (53) kullandığı 06 TP 394 plakalı otomobil çarpıştı.



Kazada otomobil sürücüsü Bilgin sıkıştığı yerde hayatını kaybetti, tır sürücüsü Memişoğlu yaralandı. Bilgin'in cesedi itfaiye ekiplerince çıkartıldı.



Memişoğlu ambulansla Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı.