Samsun'da Terörü Protesto Mitingine 5 Bin Kişi Katıldı

SAMSUN'da düzenlenen 'Teröre hayır mitingi'ne katılanlar 100 metrelik Türk Bayrağı taşıyıp sloganlar atarak terörü lanetledi. Mitinge katılan bir grup lise öğrencisi alanda görev yapan çevik kuvvet polislerinin önüne geçip asker selamı verdi. Polisler de liseli gençlere asker selamı ile karşılık verdi. Liseliler ardından polislere sarıldı.



Samsun'da Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın'ın öncülüğünde 'Teröre hayır mitingi' düzenlendi. Mitinge Samsun Valisi İbrahim Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, MHP Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, CHP Samsun Milletvekilleri Kemal Zeybek ve Hayati Tekin, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, lise öğrencileri ve çok sayıda kişi katıldı. Miting kapsamında ilk olarak İstiklal Caddesi'nde bir araya gelen grup ellerine aldıkları Türk Bayrakları ile cadde güzergahında yürüyüş yaptı. Vatandaşlar 100 metrelik Türk Bayrağı taşıyıp 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganı atıp İstiklal Marşı okudu. 'Askerimiz ve polisimizle el ele ve gönül gönüle' 'Teröre karşı, askeriyle polisiyle, milletiyle, tek ses tek nefes', 'Samsun haykı asker ve polisiyle gurur duyuyor' yazan afişler taşıdı.



Yaklaşık 5 bin kişilik gruba güzergahtaki vatandaşlar da alkışlarla destek verdi. Grup yürüyüşün ardından Cumhuriyet Meydanı'na ulaştı.



Burada ilk olarak şehitler için Kuran-ı Kerim okunup dua edildi. Ardından 9'uncu sınıf öğrencisi Meryem Yiğit ile Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın konuşma yaptı. Program konuşmaların ardından sona ererken alanda bulunan bir grup lise öğrencisi bölgede görev yapan çevik kuvvet polislerinin yanına gitti. Liseliler polislerin önüne geçip asker selamı verdi. Polisler de gençleri selamlayarak karşılık verdi. Lisesiler daha sonra polislere sarılarak destek oldu. Ardından da çevik kuvvet polisleri ile liseliler Türk Bayrakları ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Mitinge yaklaşık 5 bin kişi katıldı.



- Samsun