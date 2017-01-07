GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

Samsun'da terör protestosu

Konvoydan detaylar

Konvoyun toparlanması

Slogan atılması

Olay yerine polisin çağrılması

İstiklal marşı okunması

Samsun'da terör protestosu

Araçlarını Türk bayraklarıyla donatan grup, şehir turu atarak terör saldırılarına tepki gösterdi

SAMSUN (AA) – Samsun'da bir grup, Türk bayraklarıyla donattıkları araçlarıyla şehir turu atarak terör saldırılarını protesto etti.



İlkadım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde toplanan grup üyeleri, otomobillerini Türk bayraklarıyla donattı.



Daha sonra konvoy halinde Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan protestocular, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Kahrolsun PKK" sloganları atttı.



Burada 155 polis imdat hattını arayarak, trafik kazası olduğunu ve kavga çıktığını söyleyen grup üyeleri, meydana gelen polislere tezahüratta bulundu.



Saygı duruşunda bulunan ve İstiklal Marşını okuyan grup daha sonra, polislere pasta ve içecek ikram etti.



Murat Taflan isimli vatandaş, grup adına yaptığı açıklamada, terör saldırılarını şiddet ve nefretle lanetlediklerini söyledi.



Türk milletinin, vatan ve bayrağa karşı yapılan terör saldırılarına karşı, birlik ve beraberlik içinde dik durarak mücadele ettiğini vurgulayan Taflan, milletin her zaman polisin, askerin ve devletin yanında olduğunu dile getirdi.



Polis ve askerlerin vatanını, bayrağını ve milletini korumak için canla başla mücadele ettiğini anlatan Taflan, terör olaylarında şehit olanlara Allah'tan rahmet, gazilere acil şifalar diledi.



Konuşmanın ardından grup üyeleri oluşturdukları konvoyla korna çalarak şehir turu attı.