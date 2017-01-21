Samsun'da Tarlada Erkek Cesedi Bulundu

Samsun'un Bafra ilçesinde bir tarlada erkek cesedi bulundu.



Selemelik Mahallesi'nde evinin yanında bulunan tarlasına giden Enver Özgan'dan haber alamayan yakınları tarlaya gitti.



Yakınları Özgan'ın yerde hareketsiz yattığını gördü.



Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Sağlık ekipleri Özgan'ın öldüğünü belirledi.



Özgan'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı