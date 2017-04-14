Samsun'da Tabela Kirliliğine Son

Samsun Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alan açık alanlarda ilan, reklam ve tanıtım araçlarının yol açtığı görsel kirlilik, güvenlik ve bilgilendirme sorunlarını ortadan kaldırmak için 'İlan, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı.



Büyükşehir Belediyesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, etkin bir iletişim aracı olan ilan ve reklam araçlarının kent bütününe, kentin görselliği ve estetiğine katkı sağlamak üzere kullanımını düzenlemek, bu işleri yapan gerçek kişilerle, özel ve kamu tüzel kişilerinin uymaları zorunlu esasları belirlemek, tabela ve görsellerin disiplin altına alınması amacıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Kent Estetik Kurulunca çalışmalar başlatıldığı ve tamamlandığı belirtildi.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yapılan değişiklikte söz konusu olan, bütün tabelaların, levhaların aynı şekilde ve tek tip olması değil, reklam ve tanıtım elemanlarının standartlarının belirlenmesinde iş yerinin cephe uzunluğu, tabelanın bina yüzeyinden uzaklığı gibi birçok faktör göz önüne alınarak tasarımların yapılmasını sağlamaktır. Ayrıca bu alanda bulunan ve marka tescili bulunan firmalar logo-simge gibi görsel ögelerini ve renk tasarımlarını Samsun Büyükşehir Belediyesi Kent Estetik Kurulundan izin almak koşuluyla kullanabileceklerdir. Kaldı ki bu kurul, Büyükşehir Belediyesi görevlileri yanında üniversite, ilçe belediyesi, sivil toplum örgütleri, emniyet gibi birçok kurum ve kuruluşun görevlilerinden oluşan bir kuruldur. Böylece bir ilke daha imza atılarak Samsun Büyükşehir Belediye sınırlarında tabela ve levha kirliliğinin önüne geçilerek diğer kentler için bir örnek oluşturulacaktır." - SAMSUN