Samsun'da Şüpheli Valiz Alarmı

Samsun'da caminin önündeki çöp konteyneri yanında fark edilen valiz içinde bomba olma ihtimali üzerine polisi alarma geçirdi.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi Selahiye Camii önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çöp konteyneri yanında fark edilen şüpheli valiz içinde bomba olma ihtimali üzerine polise haber verildi. Olay yerine polis sevk edildi. Sokağı araç ve yaya trafiğine kapatarak çevrede güvenlik önlemi alan polis, bomba imha ekiplerini beklemeye başladı.



Bu sırada sokakta park halindeki otomobilini almayan gelen Faruk T.(20) adlı genç, polisi alarma geçiren valizi çöpün kenarına kendisinin bıraktığını söyledi. Valizi eskidiği için çöpe attığını ifade eden Faruk T., daha sonra valizi polis kontrolünde açtı. İçi boş olan valiz çöp konteynerinin içine atıldı. - SAMSUN