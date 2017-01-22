Samsun'da Şüpheli Ölüm

Samsun'da bir kişinin ölümü şüpheli bulundu.



Samsun'un Tekkeköy ilçesi Zafer Mahallesi'nde ikamet eden evli ve 2 çocuk babası Zeki Öztürk (37), evinde baygın halde bulundu. 112 Acil Servis ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılmak istenilen Zeki Öztürk'ün, hastaneye getirildiğinde öldüğü tespit edildi. Epilepsi hastası olduğu öğrenilen Öztürk'ün ölümü şüpheli bulundu. Öztürk'ün kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN