Samsun'da Şüpheli Çanta Paniği

Samsun'da bir vatandaşın unuttuğu askılı bayan çantası emniyet güçlerini alarma geçirdi.



Olay, İlkadım İlçesi Büyük Camii karşısında bulunan alt geçitte saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 155'i arayan bir vatandaş, Büyük Camii ile Opera arasında bulunan altgeçidin etrafında sahipsiz bir kadın çantası olduğunu ihbar etti.



Verilen ihbarı değerlendiren ve olay yerine giden polis ekipleri ile bomba imha uzmanları alt geçidin etrafında şüpheli çantayı aramaya başladı. İlk denemelerinde çantayı bulamayan ekipler, ikinci aramalarında çantaya ulaştı.



Çantayı bir bayanın unuttuğunun anlaşılmasından sonra çantayı inceleyen polisler, içerisinde kişisel eşyalar olduğunu gördü. Çanta olay yerinden alınarak incelenmek üzere emniyete götürülürken, güvenlik altına alınan altgeçit de trafiğe açıldı. - SAMSUN