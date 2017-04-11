Samsun'da Stk'lardan "Evet"E Destek

Samsun'da faaliyet gösteren 68 sivil toplum kuruluşu (STK), 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylaması için "evet" oyuna desteğini açıkladı.



15 Temmuz Şehitler Parkı Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda bir araya gelen 68 STK üyeleri adına açıklamada yapan Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Samsun Şube Başkanı Cihat Başerli, Türkiye'nin üzerinde oynanan oyunları gördüklerini belirtti.



Siyasi iktidarsızlığın temel nedenin parlamenter sistem olduğunu belirten Başerli şunları kaydetti:



"Siyasi istikrarsızlık ülkemizin temel sorunlarından birisidir. Siyasi istikrarsızlık gelişme aşamasındaki demokrasimizin örselenmesine, ekonomik kalkınma ve büyümenin yavaşlamasına sebep olmaktadır. Demokrasimizin aldığı her yaradan sivil toplum kuruluşlarımız da derinden etkilenmektedir. Siyasi istikrarsızlığın temel kaynağı ise parlamenter sistemdir. Parlamenter sistemin barındırdığı dezavantajların, ülkemizin istikrarlı bir şekilde yönetilmesine fırsat oluşturmadığını düşünüyoruz. 93 yıllık cumhuriyet tarihinde 65 hükümet kurulmuştur. Hükümetlerin ortalama ömrünün 1,5 yılın altında olduğu bir politik ortamda büyümeden, kalkınmadan ve istikrardan söz edilemez."



16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylaması için ülkenin kalkınması "evet" diyeceklerini dile getiren Başerli, "Bu ülkede istikrarsız zeminin yok edilmesine, umutların yeşermesine, uzun hükümetler döneminin başlamasına, devletimizin 50 yıllık, 100 yıllık, 1000 yıllık planlar yapabilmesine ve ülkemizin hızlı bir şekilde kalkınmasına vesile olacağına yürekten inandığımız için evet diyoruz." ifadelerini kullandı.