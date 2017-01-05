Samsun'da Silahlı Yaralama

Samsun'un İlkadım ilçesinde, pide ustası, yaptığı pideyi beğenmediği için tartıştığı müşterisini tabancayla vurarak yaraladı.



İddiaya göre, Zeytinlik Mahallesi Unkapanı Caddesi üzerinde S.Y'ye ait pide salonuna giderek pide sipariş veren A.Ş, bir süre sonra pideyi beğenmediği için ödeme yapmayacağını belirtti.



Pidenin tadının kötü olmadığını savunan S.Y ile A.Ş arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.Y. tabancayla A.Ş'ye ateş etti.



Sol bacağından yaralanan A.Ş, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Polis, olayın ardından kaçan S.Y'nin yakalanması için çalışma başlattı.