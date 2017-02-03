Samsun'da Silahlı Yaralama: 1 Yaralı

İlkadım ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Rasathane Mahallesinde Kazım S. kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından tüfekle saldırıya uğradı.



Bacağından yaralanan şahıs, kendi imkanıyla Gazi Devlet Hastanesine giderek tedavi altına alınırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.



Polis, zanlının yakalanması için soruşturma başlattı.