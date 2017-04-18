Samsun'da silahlı ve demirli saldırı: 2 yaralı



SAMSUN - Samsun'da bir kişi silahla vurularak, bir kişi de demir çubukla yaralanarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Barış Bulvarı'nda bulunan bir oto ve halı yıkama iş yerinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.C. bir işinin olduğunu belirterek oto ve halı yıkama iş yerini N.İ.'ye teslim etti. Bu sırada iş yerinin yakınındaki demir doğramacı olan Ş.K. iş yerine geldi. Bir otomobil ile iş yerine geldiği iddia edilen O.P. demir çubukla N.İ.'ye saldırıp kafasından yaralayarak silahla ateş açtı. N.İ. demir çubukla kafasına vurulması sonucu kanlar içinde kalarak yaralandı. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri de iş yerinde bulunan Ş.K.'nin kalçasına isabet ederek yaraladı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerine ait ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Demir çubukla yaralanan N.İ., kendisini O.P.'nin yaraladığını ve silahla da ateş açtığını belirterek, olayı S.Ş.'nin azmettirdiğini iddia etti. N.İ., "Benim S.Ş.'den 16 bin lira alacağım var. Bu parayı vermiyor. Beni dolandırdı. Bu olayı da o azmettirdi. Kendisi olay sırasında aracın içinde oturuyordu" dedi.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan silahla yaralanan Ş.K. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Polis olaydan sonra kaçan silahlı saldırgan ile olayı azmettirdiği iddia edilen şahsı yakalamaya çalışıyor.

Soruşturma devam ediyor.