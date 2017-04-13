Samsun'da Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.



İddiaya göre, Caner A. (21) ve Şahin S. (29), Fatih Mahallesi Gebi Caddesi'nde aralarında husumet bulunan Emre Ö. (30), Burak Ş. (30) ve Emrah Ç. (23) ile karşılaştı.



Aralarında çıkan tartışmanın ardından olay yerinden ayrılan ve bir süre sonra geri dönen Şahin S. tüfek, Caner A. ise tabancayla Emre Ö, Burak Ş. ve Emrah Ç'ye ateş etti.



Çeşitli yerlerinden yaralanan Emre Ö, Burak Ş. ve Emrah Ç. ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Kaçan zanlılar, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekiplerince kısa sürede yakalandı.



Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.