Samsun'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

İlkadım ilçesinde bir kişi başına isabet eden mermi sonucu yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Selahiye Mahallesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler Ufuk A'ya (31) tüfekle ateş etti.



Başından ağır yaralanan şahıs, çevredekiler tarafından olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerinde Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.