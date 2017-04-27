Samsun'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Samsun'un Atakum ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.



Alanlı Mahallesi'nde iki grup arasında alacak meselesinden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine tüfekle açılan ateş sonucu Bayram Ali K. (24) ve Hakan Ç. (34) ağır yaralandı.



Ambulanslarla Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Bayram Ali K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Kavgaya karıştıkları iddia edilen Soner K. (22), Muhammet S. (25) ve Recep Ç. (24) gözaltına alındı.



Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.