Samsun'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

SAMSUN'da iki grup arasında çıkan kavgada pompalı tüfekle açılan ateş sonucu 24 yaşındaki Bayram Ali Kaygusuz öldü, 33 yaşındaki Hakan Çelik ise ağır yaralandı. Polis olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.



Olay bugün saat 02.00 sıralarında Atakum İlçes Alanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında alacak konusunda husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu pompalı tüfekle açılan ateşle göğsünden vurulan Bayram Ali Kaygusuz ile başından vurulan Hakan Çelik ağır yaralandı. Çevredekilerinh ihbarı üzerine sevk edilen ambulans iki yaralıyı da Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Yapılan tüm müdahaleye rağmen Bayram Ali kaygusuz kurtarılamadı.



Ameliyat edilen Hakan Çelik'in ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildilirdi.



Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, 22 yaşındaki Soner K., 24 yaşındaki Recep Ç. ve 25 yaşındaki Muhammet S.'yi gözaltına aldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturmanın kapsamlı devam ettiği bildirildi.



- Samsun