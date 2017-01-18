Samsun'da Silahla Yaralama

İlkadım ilçesinde bir kişi silahla yaralandı.



Alınan bilgiye göre, İstasyon Mahallesi'nde otomobiline binen O.A'nın yanına gelen kimliği henüz belirlenemeyen kişi, aracın kapısını açarak tabancayla ateş etti.



Sol bacağından yaralanan O.A, 112 Acil Servis ekiplerince Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kaçan zanlının kimliğinin tespiti ve yakalanması için çalışma başlatıldı.