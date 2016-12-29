Samsun'da Silahla Yaralama

Samsun'un Canik ilçesinde silahlı saldırı sonucu bir kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Karşıyaka Mahallesi'nde hareket halindeki bir otomobilden kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sokaktaki M.İ'ye (44) silahla ateş açıldı. Ayağından yaralanan M.İ, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Aşayiş Şube Müdürlüğün ekipleri, olaya karıştığı iddiasıyla C.K'yı gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinden ruhsatsız tabanca ele geçirildi.



Bu arada, M.İ'nin akrabası S.İ'yi de geçtiğimiz günlerde aynı mahallede silah kabzasiyle darp ettikleri ve 4 araç ile 2 eve zarar verdikleri iddiasıyla 2 kişinin tutuklandığı öğrenildi.